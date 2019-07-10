Эксперт прокомментировал землетрясения в Калифорнии
- Reuters
«На самом деле, там и трещины никакой нет, просто произошло смещение частей поверхности земли относительно друг друга. В данном случае оно небольшое, но из космоса видны даже малейшие изменения поверхности нашей планеты» , — заявил эксперт.
По его словам, все землетрясения происходят в основном по уже сформировавшимся разломам, поэтому в Калифорнии и дальше будут происходить такие явления.
Как отметил Шебалин, обычно они повторяются через несколько десятков лет, а на одном месте — раз в 100 лет, но здесь это регион с высокой сейсмической активностью, и вполне вероятно, что в нём ещё одно землетрясение произойдёт быстрее.
Ранее сообщалось, что в двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС.