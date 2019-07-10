Эксперт прокомментировал землетрясения в Калифорнии

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Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин в беседе с НСН прокомментировал землетрясения в Калифорнии.
Эксперт прокомментировал землетрясения в Калифорнии
  • Reuters

«На самом деле, там и трещины никакой нет, просто произошло смещение частей поверхности земли относительно друг друга. В данном случае оно небольшое, но из космоса видны даже малейшие изменения поверхности нашей планеты» , — заявил эксперт.

По его словам, все землетрясения происходят в основном по уже сформировавшимся разломам, поэтому в Калифорнии и дальше будут происходить такие явления.

Как отметил Шебалин, обычно они повторяются через несколько десятков лет, а на одном месте — раз в 100 лет, но здесь это регион с высокой сейсмической активностью, и вполне вероятно, что в нём ещё одно землетрясение произойдёт быстрее.

Ранее сообщалось, что в двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС.

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