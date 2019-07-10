Рябков рассказал о встрече с замгоссекретаря США Хейлом

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о темах, затронутых в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Рябков отметил, что они пытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях между США и Россией. По словам заместителя министра, консультации были интенсивными, стороны фокусировались на давних проблемных вопросах.

Рябков заявил, что была затронута и тема Венесуэлы.

«Диалог по этому вопросу был сложным. Пока с США по вопросу с Венесуэлой точек соприкосновения нет. У России нет в Венесуэле воинских контингентов. Мы не уходим от диалога», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он подчеркнул, что у России «есть потребность периодически направлять специалистов в Венесуэлу, но отчитываться перед США Россия по этой теме не будет».

Также затрагивалась тема арестованного гражданина США Пола Уилана.

«Москва не рассматривает вопрос какого-то обмена. Москва готова обсуждать с США вопрос гуманитарных обменов, но Уилан в возможный перечень лиц не попадает», — отметил дипломат.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл встречу с послом США Джоном Хантсманом, в ходе которой они обсудили вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.