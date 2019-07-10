Герасимов и главнокомандующий ОВС НАТО провели встречу в Баку
- РИА Новости
Как сообщили в Минобороны, военачальники поговорили о предотвращении инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО.
«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике», — отметили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что «подтверждена заинтересованность в продолжении контактов».
В начале июня состоялся телефонный разговор Герасимова с Уолтерсом. Они обсудили отношения между Москвой и альянсом и прозрачность военной деятельности.