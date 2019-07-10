Герасимов и главнокомандующий ОВС НАТО провели встречу в Баку

Начальник Генерального штаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Как сообщили в Минобороны, военачальники поговорили о предотвращении инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, вопросах борьбы с терроризмом, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике», — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что «подтверждена заинтересованность в продолжении контактов».

В начале июня состоялся телефонный разговор Герасимова с Уолтерсом. Они обсудили отношения между Москвой и альянсом и прозрачность военной деятельности.