СМИ назвали главного претендента на пост министра обороны США

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Марк Эспер является главным претендентом на пост министра обороны США. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что в настоящее время Эспер занимает должность исполняющего обязанности главы Петагона. 

По данным издания, согласно процедуре утверждения на пост главы Пентагона, Эсперу (как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение cенатом) придётся уйти в отставку.

При этом, как отмечает газета, должность исполняющего обязанности главы Пентагона временно может занять министр ВМС США Ричард Спенсер. 

В конце июня Трамп принял решение выдвинуть исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост главы ведомства.

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