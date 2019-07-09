В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы.

Проливные дожди частично затопили Белый дом и повлияли на работу метрополитена, сообщает NBC. Кроме того, из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.

Из-за мощных ливней без электричества остались несколько тысяч жителей Вашингтона.

В феврале в США разлилась река Рашен-Ривер (в переводе с англ. — «русская река»), затопив городок Гернвилль и отрезав его от окружающего мира. Отмечалось, что уровень воды поднялся из-за дождей.