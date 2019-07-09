В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Короткая ссылка
Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы.

Проливные дожди частично затопили Белый дом и повлияли на работу метрополитена, сообщает NBC. Кроме того, из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

Из-за мощных ливней без электричества остались несколько тысяч жителей Вашингтона.

В феврале в США разлилась река Рашен-Ривер (в переводе с англ. — «русская река»), затопив городок Гернвилль и отрезав его от окружающего мира. Отмечалось, что уровень воды поднялся из-за дождей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить