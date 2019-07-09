Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается, российские пранкеры несколько раз общались с Заевым якобы от лица Порошенко. Они утверждают, что первый разговор состоялся в августе 2018 года, а два других — в январе и апреле текущего года.

На записи, выложенной в Youtube, слышно, как пранкеры обсуждали с премьером Северной Македонии ситуацию внутри страны, а также проблемы непризнанной республики Косово.

По словам Кузнецова, пранкерам удалось обсудить взаимоотношения Украины с Россией, а также бывшего тогда кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Зоран Заев так же рассказал «Порошенко», что готов «занести» патриарху Варфоломею €100 тыс. наличными за предоставление Македонской церкви автокефалии», — рассказал Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Ранее российские пранкеры опубликовали запись разговора с Хуаном Гуаидо, объявившим себя врио президента Венесуэлы, от имени президента Швейцарии Ули Маурера.