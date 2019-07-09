Катар и ФРГ заявили об успехе межафганского диалога в Дохе

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Представители Катара и Германии заявили об успехе третьей конференции межафганского диалога, которая завершила работу в Дохе.

Спецпредставитель правительства ФРГ Маркус Потцель поблагодарил участников форума за конструктивное участие.

«Самым важным итогом этой конференции является призыв и обещание уменьшить насилие в Афганистане», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, спецпосланник Катара Мутлак аль-Кахтани высоко оценил сотрудничество с ФРГ по организации конференции.

Третья межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения «Талибан»* и афганские политики.

По итогам конференции было принято совместное заявление.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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