СМИ: Пожар произошёл на площадке для испытаний корабля Starship
Как пишет издание Florida Today, на площадке находятся два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых в процессе строительства.
«Пожар был изолирован в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, который прибыл в течение (нескольких) минут», — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.
Отмечается, что причина пожара расследуется. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошёл на предприятии по производству электромобилей Tesla в американском штате Калифорния.