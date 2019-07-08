СМИ: Пожар произошёл на площадке для испытаний корабля Starship

На площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, произошёл пожар.

Как пишет издание Florida Today, на площадке находятся два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых в процессе строительства.

«Пожар был изолирован в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, который прибыл в течение (нескольких) минут», — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Отмечается, что причина пожара расследуется. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошёл на предприятии по производству электромобилей Tesla в американском штате Калифорния.