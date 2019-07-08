СМИ: Охрана Эрдогана подралась с пограничниками в Сараеве

Личная охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками пограничной полиции в аэропорту Сараево в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает портал Klix, охрана Эрдогана вела себя неподобающим образом и отказывалась проходить процедуры контроля.

Отмечается, что между охранниками и пограничниками произошла словесная перепалка, а затем и потасовка. Турецкие гости достали из самолёта оружие и заткнули его себе за пояс, но при появлении на трапе Эрдогана конфликт угас.

Портал отмечает, что в ходе предыдущих визитов в Сараево охранники Эрдогана вели себя «дерзко и грубо, что в итоге вызвало реакцию пограничной полиции».

Эрдоган прибыл в столицу Боснии и Герцеговины на саммит «Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы».

В мае 2017 года во время посещения Эрдоганом США в Вашингтоне люди вышли на акцию протеста против его визита. Охрана турецкого лидера попыталась разогнать митингующих, в результате чего завязалась драка.