Мужчина протаранил на автомобиле группу израильских военных

Мужчина ранил пятерых израильских военнослужащих, протаранив их на машине.

Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

Уточняется, что водителя и его отца задержали спустя несколько часов поисков.

По данным израильской стороны, мужчина «заметил солдат, находившихся на обочине дороги при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд».

В результате происшествия трое военнослужащих получили ранения средней тяжести, а двое — лёгкие травмы.

Ранее в секторе Газа 40 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными.