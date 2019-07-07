Мужчина протаранил на автомобиле группу израильских военных
Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
Уточняется, что водителя и его отца задержали спустя несколько часов поисков.
По данным израильской стороны, мужчина «заметил солдат, находившихся на обочине дороги при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд».
В результате происшествия трое военнослужащих получили ранения средней тяжести, а двое — лёгкие травмы.
Ранее в секторе Газа 40 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными.