Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши

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Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах.

Об этом сообщает Associated Press. 

Уточняется, что обе шахты принадлежат компании по добыче меди KGHM Polska Miedz. 

Как указывает агентство, пятеро рабочих пострадали в результате землетрясения в Рудненской шахте. Они получили переломы костей и ушибы.

Вместе с этим 40-летний оператор горнодобывающей машины погиб из-за обвала на другом руднике.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.

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