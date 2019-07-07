Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши

Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что обе шахты принадлежат компании по добыче меди KGHM Polska Miedz.

Как указывает агентство, пятеро рабочих пострадали в результате землетрясения в Рудненской шахте. Они получили переломы костей и ушибы.

Вместе с этим 40-летний оператор горнодобывающей машины погиб из-за обвала на другом руднике.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.