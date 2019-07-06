Задержанных в аэропорту Мексики россиян вышлют из страны 6 июля

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Россиян, задержанных в аэропорту Канкуна, вышлют из Мексики в субботу, 6 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Мехико.
Задержанных в аэропорту Мексики россиян вышлют из страны 6 июля
  • Reuters

В дипмиссии уточнили, что речь идёт о 10 гражданах с российскими паспортами, а не о семи, как сообщалось ранее.

«Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое — Air France, ещё четверым сейчас подыскивают рейс», — рассказали дипломаты.

Отмечается, что пассажиры прибыли в Мексику 4 июля.

Сотрудники местной миграционной службы установили, что у троих из них профиль не соответствует туристическому, троим запрещён въезд в страну, ещё у четверых — российские паспорта, но прибыли они из Узбекистана.

«Миграционная служба считает, что их паспорта могут быть фальшивыми», — указали в посольстве, пояснив, что дипломаты не могут влиять на решения мексиканских миграционных властей.

Ранее в посольстве России в Мексике сообщили о недопуске в страну семерых россиян. 

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