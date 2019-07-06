Задержанных в аэропорту Мексики россиян вышлют из страны 6 июля
- Reuters
В дипмиссии уточнили, что речь идёт о 10 гражданах с российскими паспортами, а не о семи, как сообщалось ранее.
«Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое — Air France, ещё четверым сейчас подыскивают рейс», — рассказали дипломаты.
Отмечается, что пассажиры прибыли в Мексику 4 июля.
Сотрудники местной миграционной службы установили, что у троих из них профиль не соответствует туристическому, троим запрещён въезд в страну, ещё у четверых — российские паспорта, но прибыли они из Узбекистана.
«Миграционная служба считает, что их паспорта могут быть фальшивыми», — указали в посольстве, пояснив, что дипломаты не могут влиять на решения мексиканских миграционных властей.
Ранее в посольстве России в Мексике сообщили о недопуске в страну семерых россиян.