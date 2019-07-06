Антонов оценил ситуацию с российской дипсобственностью в США

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с захваченной российской дипломатической собственностью в США.

«Нам продолжают без объяснения причин отказывать в допуске к нашей дипломатической собственности. Одновременно с этим Госдепартамент по-прежнему не предоставляет нам никаких отчётов о её сохранности», — сказал он в беседе с RT.

При этом Антонов отметил, что российская сторона намерена добиваться восстановления прав на дипобъекты всеми доступными законными способами.

В августе 2018 года в МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении дипсобственности США в случае продолжения практики нарушений в отношении российских объектов со стороны Соединённых Штатов.

В сентябре 2017 года США потребовали освободить три здания — российского консульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

А в марте 2018 года в связи с делом Скрипалей Госдеп США принял решение о высылке из страны 60 россиян: 48 сотрудников консульств и посольства, а также 12 — из постоянного представительства России при ООН.

Здание генерального консульства России в Сиэтле потеряло статус резиденции дипмиссии. Такая же судьба постигла дипломатическую собственность в штате Мэриленд.