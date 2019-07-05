В ограждение резиденции посла России в Иране въехал грузовик

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Грузовой автомобиль въехал в ограждение резиденции посла России в Тегеране из-за отказа тормозов.
В ограждение резиденции посла России в Иране въехал грузовик
  • Reuters

«В 04:40 по местному времени (03:10 мск) во внешнее ограждение летней резиденции посла России в Иране в Зарганде (Тегеран) врезался автомиксер», — приводит ТАСС сообщение российского посольства в Иране.

Отмечается, что, по предварительной версии, ДТП было связано с отказом тормозной системы у бетоновоза, шедшего под нагрузкой свыше 9 тонн.

Водитель грузового автомобиля погиб. Отмечается, что россиян среди пострадавших в результате инцидента нет.

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