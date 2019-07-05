В Греции на острове Эвбея из-за пожара эвакуировали четыре посёлка
- Лесной пожар в Греции. Архивное фото
- Reuters
Отмечается, что ранее из-за сильного пожара была эвакуирована одна деревня.
К тушению привлечены 255 пожарных, три вертолёта и четыре самолёта.
Как сообщает греческое издание Prothothema, пять человек доставлены в медицинские учреждения, в основном в профилактических целях.
В августе 2018 года на острове Эвбея также произошёл пожар, был объявлен режим ЧС.
В июле 2018 года пожары на территории Греции привели к большому числу жертв и пострадавших.