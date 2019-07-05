В Греции на острове Эвбея из-за пожара эвакуировали четыре посёлка

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На острове Эвбея в Греции из-за лесного пожара эвакуированы ещё четыре посёлка, сообщает Associated Press.
В Греции на острове Эвбея из-за пожара эвакуировали четыре посёлка
  • Лесной пожар в Греции. Архивное фото
  • Reuters

Отмечается, что ранее из-за сильного пожара была эвакуирована одна деревня. 

К тушению привлечены 255 пожарных, три вертолёта и четыре самолёта.

Как сообщает греческое издание Prothothema, пять человек доставлены в медицинские учреждения, в основном в профилактических целях.

В августе 2018 года на острове Эвбея также произошёл пожар, был объявлен режим ЧС.

В июле 2018 года пожары на территории Греции привели к большому числу жертв и пострадавших.

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