В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками окраины Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли пять населённых пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо», — рассказал Бакин. Он также рассказал, что за прошедшие сутки представители ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в населённом пункте Джарджара провинции Хама. В мае в ЦПВС сообщали, что в Сирии при обстреле боевиками города Скальбия погибли семь местных жителей, в том числе пять детей.