В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками окраины Алеппо
«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо», — рассказал Бакин.
Он также рассказал, что за прошедшие сутки представители ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в населённом пункте Джарджара провинции Хама.
В мае в ЦПВС сообщали, что в Сирии при обстреле боевиками города Скальбия погибли семь местных жителей, в том числе пять детей.