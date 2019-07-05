В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками окраины Алеппо

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли пять населённых пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо», — рассказал Бакин.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки представители ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в населённом пункте Джарджара провинции Хама.

В мае в ЦПВС сообщали, что в Сирии при обстреле боевиками города Скальбия погибли семь местных жителей, в том числе пять детей. 

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