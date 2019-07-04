Экс-депутат Рады оценил перспективы улучшения отношений России и Украины
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«В данный момент я не вижу никаких перспектив улучшения отношений с Москвой», — сказал он.
По его словам, Киев должен разрешить проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.
Как считает Журавко, это можно сделать путём выстраивания диалога с жителями как центральных, так и восточных регионов Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. По его мнению, в таком случае возможно урегулирование конфликта в Донбассе, а также налаживание диалога между Москвой и Киевом.