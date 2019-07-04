Конте рассказал об ожиданиях от визита Путина в Италию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал об ожиданиях от официального визита президента России Владимира Путина в Рим. Об этом сообщает «Российская газета».

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он встречал меня в Москве в октябре прошлого года. Нам представляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания», — заявил он.

Как отметил Конте, уровень двусторонних отношений кажется ему очень хорошим.

По словам премьера, Россия и Италия всегда внимательно относились друг к другу, причём не только в плане экономики, но и в вопросах культурного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с официальным визитом в Италию.