Конте рассказал об ожиданиях от визита Путина в Италию

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал об ожиданиях от официального визита президента России Владимира Путина в Рим. Об этом сообщает «Российская газета».
Конте рассказал об ожиданиях от визита Путина в Италию
  • Reuters

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он встречал меня в Москве в октябре прошлого года. Нам представляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания», — заявил он.

Как отметил Конте, уровень двусторонних отношений кажется ему очень хорошим.

По словам премьера, Россия и Италия всегда внимательно относились друг к другу, причём не только в плане экономики, но и в вопросах культурного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с официальным визитом в Италию.

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