Самолёт ВВС США сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

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В ходе учебной миссии самолёт ВВС США A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей, что привело к непреднамеренному сбросу трёх невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида.
Самолёт ВВС США сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
  • © U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной базы США Moody.

По данным ведомства, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Суванни-Спрингс. 

Отмечается, что BDU-33 — это учебный боеприпас весом 11 кг, имитирующий 226-килограммовую бомбу M1a-82.

В военной базе сообщили, что боеприпас содержит небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения дотрагиваться до него нельзя.

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