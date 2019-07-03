Самолёт ВВС США сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

В ходе учебной миссии самолёт ВВС США A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей, что привело к непреднамеренному сбросу трёх невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной базы США Moody.

По данным ведомства, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Суванни-Спрингс.

Отмечается, что BDU-33 — это учебный боеприпас весом 11 кг, имитирующий 226-килограммовую бомбу M1a-82.

В военной базе сообщили, что боеприпас содержит небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения дотрагиваться до него нельзя.