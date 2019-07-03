Самолёт ВВС США сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
- © U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной базы США Moody.
По данным ведомства, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Суванни-Спрингс.
Отмечается, что BDU-33 — это учебный боеприпас весом 11 кг, имитирующий 226-килограммовую бомбу M1a-82.
В военной базе сообщили, что боеприпас содержит небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения дотрагиваться до него нельзя.