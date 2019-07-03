В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

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В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Каких-либо подробностей произошедшего собеседник портала не предоставил.

Агентство Associated Press со ссылкой на бывших коллег предпринимателя подтверждает появившуюся в сети информацию.

Якокка — влиятельный американский бизнесмен, общественный деятель и благотворитель.

Наиболее известен работой в компаниях Ford и Chrysler, считается разработчиком автомобиля Ford Mustang.

Ранее стало известно о смерти американского актёра Макса Райта, запомнившегося зрителям ролью главы семейства в ситкоме «Альф».

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