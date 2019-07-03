В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Каких-либо подробностей произошедшего собеседник портала не предоставил. Lee Iacocca Dead at 94 https://t.co/TlYJX2ZNUV — TMZ (@TMZ) 3 июля 2019 г. Агентство Associated Press со ссылкой на бывших коллег предпринимателя подтверждает появившуюся в сети информацию. Якокка — влиятельный американский бизнесмен, общественный деятель и благотворитель. Наиболее известен работой в компаниях Ford и Chrysler, считается разработчиком автомобиля Ford Mustang. Ранее стало известно о смерти американского актёра Макса Райта, запомнившегося зрителям ролью главы семейства в ситкоме «Альф».