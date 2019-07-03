В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Каких-либо подробностей произошедшего собеседник портала не предоставил.
Lee Iacocca Dead at 94 https://t.co/TlYJX2ZNUV— TMZ (@TMZ) 3 июля 2019 г.
Агентство Associated Press со ссылкой на бывших коллег предпринимателя подтверждает появившуюся в сети информацию.
Якокка — влиятельный американский бизнесмен, общественный деятель и благотворитель.
Наиболее известен работой в компаниях Ford и Chrysler, считается разработчиком автомобиля Ford Mustang.
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