Захарова: действия ВВС Израиля угрожают стабильности региона

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Захарова: действия ВВС Израиля угрожают стабильности региона
  • РИА Новости

«Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надёжно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

1 июля сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили воздушную атаку на окрестности Дамаска и Хомса. 

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