Асад поддержал право Ирана на защиту своего населения от угроз США

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Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку Ирану на фоне обострения ситуации в отношениях с Соединёнными Штатами.
Асад поддержал право Ирана на защиту своего населения от угроз США
  • Reuters

Такое заявление Асад сделал во время встречи с помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи.

Как передаёт SANA, сирийский лидер был проинформирован о положении дел в иранской ядерной сделке после того, как США покинули соглашение. Он поддержал право Ирана на защиту своего населения.

Ранее на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран «играет с огнём».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе, а также оценил возможные отношения Вашингтона и Тегерана после данного шага иранской стороны.

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