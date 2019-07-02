Асад поддержал право Ирана на защиту своего населения от угроз США

Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку Ирану на фоне обострения ситуации в отношениях с Соединёнными Штатами.

Такое заявление Асад сделал во время встречи с помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи.

Как передаёт SANA, сирийский лидер был проинформирован о положении дел в иранской ядерной сделке после того, как США покинули соглашение. Он поддержал право Ирана на защиту своего населения.

Ранее на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран «играет с огнём».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе, а также оценил возможные отношения Вашингтона и Тегерана после данного шага иранской стороны.