Каракас решил вернуть посла Германии в Венесуэлу

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В МИД Венесуэлы сообщили, что посол Германии Даниэль Кринер возвращается в Боливарианскую Республику. Ранее дипломат был объявлен Каракасом персоной нон грата.
Каракас решил вернуть посла Германии в Венесуэлу
  • РИА Новости

«Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро решил отменить решение от 6 марта 2019 года, согласно которому посол ФРГ Даниэль Кринер признавался персоной нон грата. Правительство Германии решило вернуть посла в страну», — говорится в документе, который цитирует глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

По его словам, страна начинает процесс нормализации дипломатических отношений с Берлином.

В марте Арреаса сообщил, что Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии в стране.

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