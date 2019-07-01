Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле превысило 100

В результате взрыва в Кабуле пострадали больше 100 человек, сообщает канал TOLOnews в Twitter. Один человек погиб, двое нападавших убиты.

Инцидент произошёл у логистического центра Министерства обороны страны. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов всё ещё пытаются взять под контроль ситуацию в районе происшествия.

Взрыв произошёл в понедельник, 1 июля, в полицейском округе №16.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали по меньшей мере 68 человек.