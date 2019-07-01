Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

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Умер бывший президент Черногории Момир Булатович. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает RTS Planeta.
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
  • Reuters

Отмечается, что его избрали председателем президиума Союза коммунистов Черногории в 1989 году.

«Президентом республики стал на первых многопартийных выборах 1990 года. После восьми лет во главе республики и разногласий в руководстве правящей Демократической партии социалистов, чьим главой был с момента основания, проиграл на выборах своему соратнику и премьеру Мило Джукановичу», — сообщает телеканал.

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