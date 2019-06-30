В Китае два человека погибли при взрыве на химзаводе

В китайской провинции Аньхой в результате взрыва на химическом заводе погибли два человека, ещё девять пострадали.

Как сообщает «Синьхуа» инцидент произошёл вечером в пятницу на заводе в городе Бэнбу.

Отмечается, что один из работников компании застрял при очистке резервуара для хранения веществ. В ходе спасательной операции резервуар взорвался, убив на месте работника и одного пожарного и ранив девять других спасателей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в цехе завода Xumei Biotech в китайской провинции Хэнань.