В Китае два человека погибли при взрыве на химзаводе

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В китайской провинции Аньхой в результате взрыва на химическом заводе погибли два человека, ещё девять пострадали.
В Китае два человека погибли при взрыве на химзаводе
  • Reuters

Как сообщает «Синьхуа» инцидент произошёл вечером в пятницу на заводе в городе Бэнбу.

Отмечается, что один из работников компании застрял при очистке резервуара для хранения веществ. В ходе спасательной операции резервуар взорвался, убив на месте работника и одного пожарного и ранив девять других спасателей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в цехе завода Xumei Biotech в китайской провинции Хэнань.

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