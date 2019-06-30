В Китае завершилось строительство одного из крупнейших аэропортов мира

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В Пекине завершилось строительство одного из крупнейших аэропортов в мире — Дасина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на власти города.

Как отмечается, аэропорт расположен в 46 км от центра китайской столицы. Он будет введён в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Как ожидается, к 2025 году пропускная способность аэропорта составит 72 млн человек в год.

По уточнённым данным, у нового аэропорта будет четыре взлётно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тыс. рейсов.

Руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа отметил, что Дасин — это не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка 400 млрд юаней. 

В мае аэропорт Дасин открылся в тестовом режиме.

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