СМИ: В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

В Париже вводят запрет на передвижение транспортных средств низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, для легковых автомобилей запрет будет действовать только в будние дни. Грузовым же автомобилям массой свыше 3,5 тонны, а также автобусам низкого экологического класса в любой день нельзя заезжать в пределы бульвара Периферик, выполняющего роль кольцевой дороги вокруг города.

Ранее сообщалось, что автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями перестанут продавать во Франции к 2040 году.