Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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Журналист британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, охарактеризовал его как спокойного человека, который «видит вас насквозь».
Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
  • © kremlin.ru

«Он очень спокойный и собранный человек, который видит вас насквозь», — сказал Барбер в эфире радиостанции LBC.

По его мнению, Путин знает, как играть на публику, он уклончив и может «подколоть».

Журналист признался, что совершил ошибку, перебив Путина.

«Он будто, глядя сквозь меня, сказал: «Хм, а мы так хорошо ладили. Всё так хорошо начиналось», — добавил он.

Путин дал интервью FT накануне саммита G20 в японской Осаке.

Глава государства поделился ожиданиями от мероприятия, рассказал о «возне шпионов» в деле Скрипалей и ответил на вопрос о преемнике.

 

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