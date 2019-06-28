Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, охарактеризовал его как спокойного человека, который «видит вас насквозь».

«Он очень спокойный и собранный человек, который видит вас насквозь», — сказал Барбер в эфире радиостанции LBC.

По его мнению, Путин знает, как играть на публику, он уклончив и может «подколоть».

Журналист признался, что совершил ошибку, перебив Путина.

«Он будто, глядя сквозь меня, сказал: «Хм, а мы так хорошо ладили. Всё так хорошо начиналось», — добавил он.

Путин дал интервью FT накануне саммита G20 в японской Осаке.

Глава государства поделился ожиданиями от мероприятия, рассказал о «возне шпионов» в деле Скрипалей и ответил на вопрос о преемнике.



