Трамп призвал включить Китай в модель контроля над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке договорились продолжить обсуждение современной модели контроля над вооружениями, американский лидер призвал включить в неё Китай.

Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома. «Президенты согласились, что две страны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями XXI века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай», — говорится в сообщении. Ранее в Осаке прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры продолжались около 1,5 часа. Как заявили в Белом доме, лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.