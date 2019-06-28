Трамп призвал включить Китай в модель контроля над вооружениями

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке договорились продолжить обсуждение современной модели контроля над вооружениями, американский лидер призвал включить в неё Китай.
Трамп призвал включить Китай в модель контроля над вооружениями
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Президенты согласились, что две страны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями XXI века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай», — говорится в сообщении.

Ранее в Осаке прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры продолжались около 1,5 часа. Как заявили в Белом доме, лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

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