Главный дизайнер Apple уходит из компании

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Главный дизайнер компании Apple Джони Айв, участвовавший в разработке Mac, iPod и iPhone, сообщил в интервью Financial Times, что покидает компанию с целью заняться своим проектом.

«Хотя я не буду сотрудником (Apple. — RT), я по-прежнему буду очень вовлечён. Я надеюсь, что ещё много-много лет после этого», — рассказал Айв.

Глава Apple Тим Кук назвал эти изменения «эволюцией» и отметил, что расширенная группа дизайнеров является «самой сильной из когда-либо существовавших».

«Мы продолжаем работать с той же командой, которая была у нас в течение долгого времени, и имеем удовольствие продолжать работать с Джони. Я не могу представить лучшего результата», — заявил Кук.

Ранее сообщалось, что Apple представила новый плеер iPod Touch с чипом A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения

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