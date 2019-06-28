Главный дизайнер Apple уходит из компании
«Хотя я не буду сотрудником (Apple. — RT), я по-прежнему буду очень вовлечён. Я надеюсь, что ещё много-много лет после этого», — рассказал Айв.
Глава Apple Тим Кук назвал эти изменения «эволюцией» и отметил, что расширенная группа дизайнеров является «самой сильной из когда-либо существовавших».
«Мы продолжаем работать с той же командой, которая была у нас в течение долгого времени, и имеем удовольствие продолжать работать с Джони. Я не могу представить лучшего результата», — заявил Кук.
Ранее сообщалось, что Apple представила новый плеер iPod Touch с чипом A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения.