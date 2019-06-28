Трамп, Абэ и Моди провели встречу на саммите G20

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Американский лидер Дональд Трамп, японский премьер Абэ Синдзо и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу на полях саммита G20 в Осаке.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Белого Дома в Twitter.

«Сегодня они подтвердили свою приверженность сотрудничеству в области глобальной безопасности и развитию устойчивой и безопасной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Трамп и Моди «поделились идеями по сокращению торгового дефицита Америки, расширению сотрудничества в области обороны и обеспечению мира и стабильности в Индийском океане и Тихоокеанском регионе».

Ранее Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

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