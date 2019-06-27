СМИ: Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети
Французские правоохранительные органы обнаружили тело подозреваемого в стрельбе в мечети Бреста, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.
- ©Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Тело нападавшего было обнаружено около его машины.
По предварительным данным, он покончил с собой.
Ранее глава МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция разыскивает открывшего стрельбу около мечети в районе Потанезен в Бресте.
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