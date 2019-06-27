СМИ: Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети

Французские правоохранительные органы обнаружили тело подозреваемого в стрельбе в мечети Бреста, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.

©Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com

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Тело нападавшего было обнаружено около его машины. По предварительным данным, он покончил с собой. Ранее глава МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция разыскивает открывшего стрельбу около мечети в районе Потанезен в Бресте.