СМИ: Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети

Короткая ссылка
Французские правоохранительные органы обнаружили тело подозреваемого в стрельбе в мечети Бреста, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.
СМИ: Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети
  • ©Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Тело нападавшего было обнаружено около его машины.

По предварительным данным, он покончил с собой.

Ранее глава МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция разыскивает открывшего стрельбу около мечети в районе Потанезен в Бресте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить