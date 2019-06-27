ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
  • Reuters

Сообщается, что голосование прошло при крайне низком кворуме. Так, за принятие текста высказались всего 40 парламентариев, против не было никого, воздержались трое.

В частности, в резолюции утверждается, что российское следствие якобы не приобщило к делу некоторые видеодоказательства и допросило не всех свидетелей.

Автором доклада, который лёг в основу резолюции, стал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его политизированным и ангажированным.

В феврале в Следственном комитете России заявили о подвижках в поиске организатора убийства Немцова.

Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

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