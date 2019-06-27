ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.

Сообщается, что голосование прошло при крайне низком кворуме. Так, за принятие текста высказались всего 40 парламентариев, против не было никого, воздержались трое.

В частности, в резолюции утверждается, что российское следствие якобы не приобщило к делу некоторые видеодоказательства и допросило не всех свидетелей.

Автором доклада, который лёг в основу резолюции, стал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его политизированным и ангажированным.

В феврале в Следственном комитете России заявили о подвижках в поиске организатора убийства Немцова.

Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.