ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
- Reuters
Сообщается, что голосование прошло при крайне низком кворуме. Так, за принятие текста высказались всего 40 парламентариев, против не было никого, воздержались трое.
В частности, в резолюции утверждается, что российское следствие якобы не приобщило к делу некоторые видеодоказательства и допросило не всех свидетелей.
Автором доклада, который лёг в основу резолюции, стал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.
Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его политизированным и ангажированным.
В феврале в Следственном комитете России заявили о подвижках в поиске организатора убийства Немцова.
Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.