В Совфеде оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике
- Reuters
По словам сенатора, европейские партнёры Соединённых Штатов могут попытаться сделать из заявления американского лидера «политическую игру».
«Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления. Пока же в действиях Трампа мы не видим никаких изменений», — сказал Морозов.
Ранее Трамп заявил, что не называет «Россию противником», однако она является «потенциальным противником».