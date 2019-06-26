В Совфеде оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия является потенциальным противником для Соединённых Штатов.
В Совфеде оценили слова Трампа о России как потенциальном противнике
  • Reuters

По словам сенатора, европейские партнёры Соединённых Штатов могут попытаться сделать из заявления американского лидера «политическую игру».

«Они могут сказать, что риторика смягчилась, одно слово заменили на другое. Но в политике надо смотреть на дела, а не на заявления. Пока же в действиях Трампа мы не видим никаких изменений», — сказал Морозов.

Ранее Трамп заявил, что не называет «Россию противником», однако она является «потенциальным противником».

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