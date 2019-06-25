МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«Франция осуждает нападение, произошедшее в воскресенье, 23 июня, в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этого нападения и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

23 июня на улице Асланбека Шерипова в Грозном водитель иномарки нанёс ножевые ранения полицейскому и сотруднику Росгвардии, когда его остановили для проверки документов. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.