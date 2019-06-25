МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«Франция осуждает нападение, произошедшее в воскресенье, 23 июня, в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этого нападения и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

23 июня на улице Асланбека Шерипова в Грозном водитель иномарки нанёс ножевые ранения полицейскому и сотруднику Росгвардии, когда его остановили для проверки документов. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить