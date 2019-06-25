В МИД России заявили, что США «сжигают мосты» в ситуации с Ираном

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В Министерстве иностранных дел России обвинили американские власти в том, что они «сжигают мосты» в ситуации с Ираном.
В МИД России заявили, что США «сжигают мосты» в ситуации с Ираном
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«После нашумевшего инцидента с беспилотником США объявили о введении персональных санкций против Верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских военных. Создаётся впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты» — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном», — указывается в заявлении. 

В МИД отмечают, что Вашингтон вообразил себя «вершителем судеб мира», в связи с чем проводит всё более агрессивную политику и пытается «наказать» любого, кто не подчиняется американскому диктату.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи. После этого Рухани назвал Белый дом «умственно отсталым».

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

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