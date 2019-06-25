Нового премьер-министра Великобритании назовут 23 июля

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Консервативная партия Великобритании заявила, что 23 июля назовёт имя своего нового лидера, который займёт пост премьер-министра страны.
Нового премьер-министра Великобритании назовут 23 июля
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на политсилу.

«23 июля будет объявлен следующий премьер-министр Великобритании», — указывает агентство.

Ранее в финал гонки за пост премьер-министра Британии вышли бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон и нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант.

22 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Великобритании.

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