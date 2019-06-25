Нового премьер-министра Великобритании назовут 23 июля
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на политсилу.
«23 июля будет объявлен следующий премьер-министр Великобритании», — указывает агентство.
#BREAKING Next British PM to be announced July 23: Conservative Party pic.twitter.com/8QfXZCuPnQ— AFP news agency (@AFP) 25 июня 2019 г.
Ранее в финал гонки за пост премьер-министра Британии вышли бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон и нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант.
22 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Великобритании.