Премьер Франции призвал Россию воспользоваться избранием Зеленского

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Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины предоставляет новую возможность для реализации Минских соглашений по Донбассу, и посоветовал России этим воспользоваться.
Премьер Франции призвал Россию воспользоваться избранием Зеленского
  • ©president.gov.ua

«Мы считаем, что избрание нового президента на Украине предоставляет новую возможность для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Париж и Берлин «пользуются этой возможностью активно». Также он заявил, что Франция и Германия «решительно настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе «нормандской четвёрки».

«Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента на Украине для того, чтобы полностью и всецело внедрить Минские соглашения», — сообщил французский премьер.

Ранее Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

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