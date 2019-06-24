Премьер Франции призвал Россию воспользоваться избранием Зеленского
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«Мы считаем, что избрание нового президента на Украине предоставляет новую возможность для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, Париж и Берлин «пользуются этой возможностью активно». Также он заявил, что Франция и Германия «решительно настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе «нормандской четвёрки».
«Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента на Украине для того, чтобы полностью и всецело внедрить Минские соглашения», — сообщил французский премьер.
Ранее Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском.