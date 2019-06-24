МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва осуждает насильственные действия по неконституционному захвату власти в Эфиопии. Об этом говорится на сайте МИД России.
МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии
  • РИА Новости

«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что властям Эфиопии удастся обеспечить устойчивость демократических институтов, действуя строго в конституционных рамках.

Также в ведомстве надеются, что все политические силы проявят сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей дестабилизации.

Ранее при попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара.

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