МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва осуждает насильственные действия по неконституционному захвату власти в Эфиопии. Об этом говорится на сайте МИД России.

РИА Новости

«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что властям Эфиопии удастся обеспечить устойчивость демократических институтов, действуя строго в конституционных рамках. Также в ведомстве надеются, что все политические силы проявят сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей дестабилизации. Ранее при попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара.