МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии
- РИА Новости
«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что властям Эфиопии удастся обеспечить устойчивость демократических институтов, действуя строго в конституционных рамках.
Также в ведомстве надеются, что все политические силы проявят сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей дестабилизации.
Ранее при попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара.