В Египте надеются на восстановление российского турпотока в полном объёме

Министр иностранных дел Египта Самих Шукри заявил, что Каир надеется на возвращение российского туризма в прежнем объёме.

«Надеемся, что российский туризм вернётся в прежних объёмах в Египет, что люди, как и раньше, будут наслаждаться египетскими курортами и историческими достопримечательностями», — приводит РИА Новости его слова.

Он также заявил о готовности аэропортов на египетских курортах снова принимать туристов из России.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, куда россияне ездили на майские праздники.