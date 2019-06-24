В Египте надеются на восстановление российского турпотока в полном объёме

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Министр иностранных дел Египта Самих Шукри заявил, что Каир надеется на возвращение российского туризма в прежнем объёме.
В Египте надеются на восстановление российского турпотока в полном объёме
  • ©pixabay.com

«Надеемся, что российский туризм вернётся в прежних объёмах в Египет, что люди, как и раньше, будут наслаждаться египетскими курортами и историческими достопримечательностями», — приводит РИА Новости его слова.

Он также заявил о готовности аэропортов на египетских курортах снова принимать туристов из России.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, куда россияне ездили на майские праздники.

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