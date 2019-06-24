Си Цзиньпин посетит неформальную встречу глав стран БРИКС на полях G20

Председатель Китая Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом заявил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

«Проведение таких встреч на полях G20 уже стало хорошей традицией для лидеров пяти стран БРИКС. Все мы знаем, что все государства БРИКС являются развивающимися рынками, играющими важную роль в международных отношениях», — цитирует его РИА Новости.

Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28—29 июня 2019 года.

Ранее в МИД КНР сообщили, что по приглашению премьер-министра Японии Абэ Синдзо председатель Китая посетит Осаку с 27 по 29 июня для участия в саммите G20.

Как ожидается, на полях саммита Си Цзиньпин проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом.