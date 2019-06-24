Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.

Об этом сообщает CTV со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По данным телеканала, Airbus A320 следовал в Анкоридж, но во время полёта у него отказал один из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в Ванкувер.

На борту воздушного судна находились 112 пассажиров, они не пострадали.

Ранее самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.