При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек

В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.

Об этом сообщает издание Punch со ссылкой на местные власти.

В момент взрыва несколько сотрудников энергетической компании работали рядом с газопроводом.

Начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек.