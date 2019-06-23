При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
- Reuters
Об этом сообщает издание Punch со ссылкой на местные власти.
В момент взрыва несколько сотрудников энергетической компании работали рядом с газопроводом.
Начато расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек.
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