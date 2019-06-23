Трамп разъяснил свою позицию по новой ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что новое ядерное соглашение с Ираном может быть заключено отдельно между Вашингтоном и Тегераном или оно может быть многосторонним.

По его словам, ему всё равно, какого типа будет новая сделка.

«Это может быть отдельная (сделка между США и Ираном), может быть включающая всех. Всё, что приведёт к результату: у них не должно быть ядерного оружия», — заявил Трамп.

Также он считает, что Иран, сбив американский беспилотник, послал Вашингтону сигнал о желании приступить к переговорам.

«Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка — ядерная. У них не должно быть ядерного оружия», — заявил президент США.

Ранее Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.