Трамп разъяснил свою позицию по новой ядерной сделке с Ираном
- Reuters
По его словам, ему всё равно, какого типа будет новая сделка.
«Это может быть отдельная (сделка между США и Ираном), может быть включающая всех. Всё, что приведёт к результату: у них не должно быть ядерного оружия», — заявил Трамп.
Также он считает, что Иран, сбив американский беспилотник, послал Вашингтону сигнал о желании приступить к переговорам.
«Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка — ядерная. У них не должно быть ядерного оружия», — заявил президент США.
Ранее Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.