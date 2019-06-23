Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, он стал первым представителем Китая, который возглавил эту структуру.
Выборы генерального директора организации состоялись на проходящей в Риме 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО — конференции. Цюй Дунъюй был избран по результатам тайного голосования в первом туре. Он получил 108 голосов из 191.
Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа. Мандат нового руководителя продлится четыре года.
ФАО была создана в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем.
В конце мая сообщалось, что гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве.