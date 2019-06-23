Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН

Представитель Китая Цюй Дунъюй, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, был избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как сообщает РИА Новости, он стал первым представителем Китая, который возглавил эту структуру.

Выборы генерального директора организации состоялись на проходящей в Риме 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО — конференции. Цюй Дунъюй был избран по результатам тайного голосования в первом туре. Он получил 108 голосов из 191.

Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа. Мандат нового руководителя продлится четыре года.

ФАО была создана в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем.

В конце мая сообщалось, что гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве.