Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН

Короткая ссылка
Представитель Китая Цюй Дунъюй, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, был избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он стал первым представителем Китая, который возглавил эту структуру.

Выборы генерального директора организации состоялись на проходящей в Риме 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО — конференции. Цюй Дунъюй был избран по результатам тайного голосования в первом туре. Он получил 108 голосов из 191.

Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа. Мандат нового руководителя продлится четыре года.

ФАО была создана в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем.

В конце мая сообщалось, что гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить