Путин заявил о готовности России к диалогу с США

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Россия готова к диалогу с США, однако они сами должны решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о готовности России к диалогу с США
  • Reuters

«Нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют», — сказал он в эфире НТВ.

При этом глава государства выразил уверенность, что разговор нужен, поскольку без него найти консенсус невозможно.

Во время прямой линии Путин предположил, что диалог с Вашингтоном будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов и начала в стране избирательной кампании.

Ранее он констатировал, что за последние годы российско-американские отношения всё больше ухудшаются на фоне санкций. 

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