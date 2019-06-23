Берни Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

Характеризуя политику администрации Трампа в отношении Ирана, Сандерс отметил, что глава Белого дома «поджёг корзину с бумагой и затем тушит её».

«Он помог устроить кризис, а затем он остановил атаки», — подчеркнул он в беседе с CBS.

Ранее Трамп заявил, что отдал приказ не наносить авиаудары по Ирану за десять минут до их начала. Также Трамп добавил, что нанесение Вооружёнными силами США авиаударов по Ирану стало бы событием, «после которого пути назад не было бы».