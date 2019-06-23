СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений.
Об этом сообщает Asahi.
Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.
В начале марта его выпустили из тюрьмы Токио под залог, однако затем токийская прокуратура вновь его арестовала.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен