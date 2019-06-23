СМИ: Карлос Гон подозревается в присвоении более $3 млн из средств Renault

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Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений.

Об этом сообщает Asahi.

Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. 

В начале марта его выпустили из тюрьмы Токио под залог, однако затем токийская прокуратура вновь его арестовала.

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