Почти 12 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции
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Об этом сообщает LCI со ссылкой на МВД страны.
По данным министерства, в Париже акции протеста собрали 1,1 тыс. человек.
В ведомстве напомнили, что в прошлый раз в акциях протеста во французских городах участвовали 7 тыс. человек, из которых 950 демонстрантов вышли на улицы столицы Франции.
22 июня во Франции прошла 32-я акция протеста «жёлтых жилетов». Участники движения вышли на улицы Парижа и других городов страны.
RT вёл прямую трансляцию.