Почти 12 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции

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Очередная акция протеста «жёлтых жилетов» собрала около 11,8 тыс. человек по всей Франции.
Почти 12 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции
  • © Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает LCI со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, в Париже акции протеста собрали 1,1 тыс. человек. 

В ведомстве напомнили, что в прошлый раз в акциях протеста во французских городах участвовали 7 тыс. человек, из которых 950 демонстрантов вышли на улицы столицы Франции.

22 июня во Франции прошла 32-я акция протеста «жёлтых жилетов». Участники движения вышли на улицы Парижа и других городов страны.

RT вёл прямую трансляцию.

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