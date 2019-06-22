Почти 12 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции

Очередная акция протеста «жёлтых жилетов» собрала около 11,8 тыс. человек по всей Франции.

Об этом сообщает LCI со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, в Париже акции протеста собрали 1,1 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, что в прошлый раз в акциях протеста во французских городах участвовали 7 тыс. человек, из которых 950 демонстрантов вышли на улицы столицы Франции.

22 июня во Франции прошла 32-я акция протеста «жёлтых жилетов». Участники движения вышли на улицы Парижа и других городов страны.

RT вёл прямую трансляцию.